Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uus juht võtab üheks südameasjaks investeeringute hoogustamise.

Milline on komisjoni esindaja roll Euroopa Liidu eesistumise puhul?

Komisjoni esinduse juht istub küll liikmesriigi valitsusest teisel pool lauda, aga ajab sama asja: seisab selle eest, et EL-i poliitikad saaksid ellu viidud, et EL areneks. Alanud 2017. aasta on komisjonile ja ka EL-ile laiemalt hästi oluline. Tuleb tõestada, et keerulistes rahvusvahelistes oludes suudetakse hakkama saada, et kodanike ootusi suudetakse õigustada, et minnakse edasi ühtsena, et suudetakse päriselt näidata tulemusi, mida inimesed ootavad. Et heaolu kasvaks, tekiksid uued töökohad, suureneks siseturvalisus.