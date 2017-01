Rail Balticu Tallinna terminali arhitektuurikavand „Tagasi”. Terminalihoone on nähtav nii Peterburi tee kui ka Suur-Sõjamäe tänava poolt tulijatele ning efektse ja silmatorkava raudtee kohale tõstetud vormiga. Autorid arhitektuuribüroo 3+1 arhitektid Gert Guriev, Markus Kaasik, Riin Kersalu, Kerstin Kivila, Taavi Looke, Mihkel Meriste, Andres Ojari, Siim Tiisvelt ja Ilmar Valdur

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi sõnul ei saa ettevõtjate projekti kaasamist välistada, ent sellega ei maksa ka kiirustada.

Peaminister Jüri Ratas allkirjastab täna kolme Balti riigi lepingu, millega kindlustatakse Rail Balticu valmimine. See tähendab, et Eestit Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga ühendavat kiirraudteed hakatakse ehitama juba kahe aasta pärast ning valmima peaks see 2025. aastaks. Ühtlasi pannakse paika trassikoridor ja läbirääkimised maaomanikega seisavad alles ees.