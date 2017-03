Justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt jätavad teineteise eelnõusid kooskõlastamata.

Suure hoo ja üksmeelega sada päeva ametist läbi kihutanud Keskerakonna, IRL-i ja SDE võimuliit hakkab nüüd vajuma Eesti koalitsioonidele tavapärasesse rütmi, mille üks osa on ka üksteise survestamine ja teiste arvel punktide noppimine.

Sisekaitseakadeemia (SKA) Narva kolimise üle kahe ministri, Urmas Reinsalu ja Andres Anvelti vahel käiv kemplus on viinud selleni, et mõne päeva jooksul on nad hakanud kooskõlastuseta jätma teineteise ministeeriumi seadusealgatusi.