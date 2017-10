Kaur Kender, kuivõrd muretsed selle pärast, et prokuratuur kaebab otsuse edasi?

Mis mina sellesse asjasse puutun? Tegelikult on olukord selline, et seda kohtuprotsessi oli prokuratuuril vaja, et näidata, et nad võivad karistamatult igat inimest alusetult süüdistada ja kohtu alla anda – et neile ei saa keegi midagi teha. See efekt on saavutatud ja eesmärk täidetud. See, mida nad otsustavad edasi teha, on neil lihtsalt oma lõbust.

Professor Jüri Saar on öelnud, et kui kirjeldad liiga täpselt terroristi tegevust, siis mõistetakse sind süüdi terrorismis. Mul on umbes selline tunne, et ma olen nagu Agatha Christie, kes on kohtu all, sest tappis tegelase ära.