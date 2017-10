Kender pääses, ent järgmise lastepornograafilise kirjutise autor võib ikkagi vangi minna

Eile otsustas ringkonnakohus jätta muutmata maakohtu otsuse lasteporno valmistamises süüdistatud kirjanik Kaur Kender õigeks mõista, ent siiski ühe olulise erinevusega.

Maakohus otsustas Kenderi õigeks mõista kahe põhjendusega. Esiteks seetõttu, et kirjanik avaldas vaidlusaluse kirjutise „Untitled-12” ajal, kui viibis USA-s. Veebilehe nihilist.fm server asus aga Suurbritannias. Kuigi Eesti saab kodanike välismaal toime pandud kuritegude üle kohut mõista, saab seda teha ainult juhul, kui tegu, mille eest tahetakse karistada, on karistatav ka välisriigis, kus see on toime pandud. USA-s ega Suurbritannias poleks Kenderi tegu kuriteoks liigitunud.