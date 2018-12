Kert Valdaru kiire käik poliitikasse ja tagasi: olin ka sinisilmne

Kevadel Reformierakonda juhtima asunud Kaja Kallase esimene käik oli teha Kert Valdarust värske partei peasekretär. Kuu aega tagasi lahkus Valdaru sellelt kohalt. Nüüd teatas ta, et ei lähe Reformierakonna ridades isegi valimistele ning naaseb Astangu kutserehabilitatsiooni keskust juhtima. Seda tegi ta ka enne lühikeseks jäänud käiku poliitikasse.

Mõni minut pärast oma otsuse avaldamist jalutas Valdaru Toompealt alla Eesti Päevalehega kohtuma, seljas must kampsun suure kirjaga „RAHU”. „Ma tahan, et see sõnum jääks pildile, sest just seda Eesti praegu vajab!” kuulutab ta kaugelt juba fotograafile.

Kas ring saigi kiiresti täis?

Jah, nagu ma ka ütlesin oma Facebooki postituses, vahel teeb elu selliseid ringkäike. Marika Priske tegi mulle eelmisel nädalal pakkumise tulla tagasi Astangu keskusesse. Nädalavahetuse mõtlesin ning leidsin, et see on just minule ja mu perele praegu kõige sobilikum.

Viimane aeg on olnud väga intensiivne. Selline pakkumine, et kutsutakse tagasi, tehakse vaid üks kord elus. Muide sama vastuse annaks Reformierakonna peasekretäriks hakkamise kohta – ka selline pakkumine tehakse vaid üks kord elus.