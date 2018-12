Kes kaitseb kaitsjat? „Ma tean, mitu last sul on”, „Löön sul hambad kurku”, „Ma teen nii, et sa ei saa enam kunagi Eestis töötada”

„Ma tean, mitu last sul on.” See on kogu teade, mille terapeut sai. Ei silpigi rohkem. Ta vaatab oma lapsi ja teab, et nende sõnade taga seisab ähvardus.

Solvamine, mõnitamine, ähvardamine – see on lähisuhtevägivalla ohvritega tegelejate argipäev. Mitte juhus, vaid normaalsus. Pole harv, kui ründajad lähevad isiklikuks.