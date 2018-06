Kes peaks valimistel kartma Marina Kaljuranda?

2. juunil sai teatavaks, et endine välisminister ja suursaadik Marina Kaljurand liitus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Päev pärast seda kirjutas tema uus parteikaaslane, mullune SDE Tallinna linnapea kandidaat Rainer Vakra Facebookis: „Eesti esimene naispeaminister kõlab hästi. Igatahes on meil tõsine kandidaat olemas – Marina Kaljurand.”

22. mai Eesti Päevalehes kirjutasin, et maikuu avaliku arvamuse uuringu järgi eelistaksid SDE toetajad peaministrina näha hoopis Reformierakonna uut juhti Kaja Kallast, mitte oma eelistatud erakonna juhti Jevgeni Ossinovskit. Sellel võib olla mitu põhjust. Äkki ei tea valijad Kallase vaateid? Äkki nad ei usu, et Ossinovski suudaks erakonna valimisvõiduni viia? Äkki on Kallase nimi Ossinovskist lihtsalt nii palju tuntum?

Aga nüüd on sotsiaaldemokraatide ridadesse lisandunud Marina Kaljurand, keda võib pidada Eesti viimaste aastate armastatuimaks poliitikuks.