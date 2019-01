Kes valijatest saab petta?

Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski ütles detsembris, et kõige rohkem läbiräägitavad on üldiselt olnud maksusüsteemi muudatused, sest sel teemal on olnud kõige rohkem ideoloogilisi erimeelsusi ja erinevaid seisukohti.

Mõned punased jooned on juba teada.

TULUMAKS

Valitsus, kuhu kuulub Reformierakond või Isamaa, ei nõustu astmelise tulumaksuga. Üsna kindel on, et valitsus, kuhu kuulub Keskerakond, ei ole nõus praeguse tulumaksuvaba miinimumi süsteemi põhimõttelise muutmisega, välja arvatud puhtakujuliseks astmeliseks tulumaksuks. Sel juhul jääb lauale praeguse süsteemi kohandamine ja maksumäärade muutmine. Näiteks on praegu 500 eurot maksuvaba kõigile, kelle palk on alla 1200 euro kuus. Seda piiri võidakse tõsta. Vähem räägitakse sellest, et sel juhul võib tõusta ka see piir, kust maksuvabastus tiksub nulli. Praegu on see 2100 eurot kuus.