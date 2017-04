Kes võib ajakirjanikule öelda, millest ja kuidas lugusid teha?

Kolm lugu huvide konfliktidest näitavad, et meedia peab mitte ainult olema, vaid ka näima sõltumatu.

Eesti rahvusringhääling on viimase poole aasta jooksul kolm korda kirjutanud ajakirjandusväljaannetes tekkivatest ajakirjandusliku sõltumatuse küsimustest. Ühtpidi on tegemist erinevate küsimustega sisuturundusest kuni auditooriumi eksitamisega. Kui aga vaadata natuke avarama pilguga, siis tuleb esile natuke üldisem probleem: ajakirjandusliku sõltumatuse küsimus. See on küsimus sellest, kas ajakirjanikel on võimalik ise otsustada, millest ja kuidas nad kirjutavad, või dikteeritakse neile teemad ja käsitlus. Kui keegi dikteerib, siis võib see hakata mõjutama väljaande usaldusväärsust, see omakorda vaatajate, lugejate ja reklaamiostjate arvu.