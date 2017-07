Keskerakond ootab Savisaare vastust esinumbrikoha pakkumisele

Sügiseste valimiste üldnimekirja esinumbri koht on „kolme õe” ja erakonna kokkuleppe osa.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb avaldas eile, et Keskerakonna juhatus arutas hiljutisel koosistumisel mõtet pakkuda erakonna endisele juhile Egdar Savisaarele sügiseste kohalike valimiste üldnimekirjas esinumbri kohta. „Juhtkonnas arutati, milline oleks nimekirjas väärikas koht erakonna endisele juhile. Leiti, et selleks on esikoht üldnimekirjas,” ütles Korb ja lisas, et idee algataja oli Yana Toom. Tegemist on ühe n-ö lepituspunktiga, mis tagas Toomi Keskerakonda jäämise ja nn kolme õe valimisnimekirjast loobumise.

Toom lausus, et ei mäleta, kelle mõte see täpsemalt oli, kuid tunnistas, et tema väljendas seda. „See, et läbirääkimistel ütlesin seda välja mina, vastab tõele. Kuna Mihhail „kolme õe” tagatoas ei viibinud, siis tal jäi mulje, et see oli Yana Toomi idee,” selgitas ta. Samal ajal pole keegi veel Savisaarele esinumbri kohta ametlikult pakkunud.