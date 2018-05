Keskerakondlane: meie ainus takistus teel kuldmedali poole on Yana Toom

Erakondades käib täie hooga 2019. aasta riigikogu valimisnimekirjade koostamine. Ka Keskerakonnas, kus kandideerida soovivad kõik praegused fraktsiooni liikmed – ükshaaval käiakse uurimas, kas ja millised on väljavaated valimisnimekirja pääseda. Kindlasti kandideerivad kõik Tallinna linnajuhid, kuid muidugi käivad läbirääkimised ka uute nägude toomiseks.

Riigihalduse ministriks pürgiv Janek Mäggi on üks näide, tema on teatanud, et kandideerib. Aga Keskerakonnas näiteks ollakse väga huvitatud, et