Keskerakondlikud linnajuhid loodavad endiselt saada prügiärisse sisetehingute võimalust

„Meil oleks võinud olla mitu lugemist,” kurtis Tallinna linnavolikogu reformierakondlasest liige Ivi Eenma möödunud neljapäeval volikogu istungil. „Oleks võinud, aga ei ole, aitäh,” vastas abilinnapea Kalle Klandorf.

Kulus veel pool tundi ja järgmiseks neljaks aastaks oligi vastu võetud Tallinna jäätmekava – ühe lugemisega, volikogu praeguse koosseisu viimasel istungil. Linnavõimu oponentide arvates on niisugune kiirustamine ebaaus, pealegi on kavasse sisse kirjutatud ka prügimajanduse arengusuunad, mis praeguste seaduste järgi on ebaseaduslikud.