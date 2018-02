Keskerakonna kallis kingitus: kolme venekeelse kooli uutmoodi keeleõppe tulemusi näeb alles viie aasta pärast

Koolid pidid esitama 15. jaanuariks aruande, kuidas nad on ülesandega hakkama saanud. Tallinna haridusameti aruanne ministeeriumile ei näidanud eraldi, millele raha on kulutatud, vaid kinnitas, et kolm kooli suutsid ära kulutada pea kogu summa: Lasnamäe gümnaasium 99 999,50, Linnamäe lütseum 98 503,49 ja Kesklinna gümnaasium 99 998,61 eurot.

Linnamäe vene lütseumi rida aruandes selgitab kolme lausega: „Korraldatud 4 õppeprojekti; külastanud 2 etendust; 1 film; 8 muuseumitundi. Ostetud õppekirjandus, ilukirjandus, arendavad mängud, teatmeteosed, Eesti kaardid ja atlased, DVD-filmid. Koolitused ja töötasu eesti keele õpetajatele.”

„Need summad olid ikka väga suured,” hindas Integratsiooni Sihtasutuse juht Irene Käosaar, kes mullu haridusministeeriumis töötades pilootprogrammi käivitas. „Mina pooldan avatud konkurssi ja seda, et koolid, kes projektidesse astuvad, peaksid ise olema läbi mõelnud, mida nad tegema hakkavad ja kuidas see peaks välja nägema,” meenutas ta. „Seda tol momendil ei olnud.”

Käosaar meenutas, et otsuse koolide kohta tegi minister Mailis Reps, kuigi läbirääkimised pidid olema Tallinnaga juba toimunud. Poliitiliste aruteludega ta kursis pole. „See oli otseselt poliitiliselt ministri ettepanek, et need koolid [osaleksid],” ütles ta. „Selles mõttes oli protsess teistmoodi kui eelnenud programmid, kus on olnud konkursid.”