Keskerakonna Saaremaa piirkonna eksjuht valiti valimisliidu üheks eestvedajaks

Valimisliidu Saarlane juhtkonda kuulub ka Keskerakonna Saaremaa piirkonna endine esimees Janne Nurmik.

Keskerakonnas valitseb kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks valmistumisel segadus. Kui eelmisel nädalal levis uudis, et praegu kohtu all olev kauaaegne Keskerakonna esimees Edgar Savisaar võib 15. oktoobril toimuvatel valimistel tulla välja oma nimekirjaga, siis käärimine erakonnas ulatub pealinnast kaugemalegi. Nimelt teatas Saaremaa piirkonna endine juht Janne Nurmik, et on otsustanud liituda valimisliiduga Saarlane. Nurmik on valitud valimisliidu juhtkonda ja on üks selle eestvedajaid.