Keskerakonnas on närvid viimseni pingul: Ratas silus veel eile tüli Karilaiu ja Toomi vahel

Keskerakonna põhiläbirääkijad on lubanud, et täna tuleb otsus: kas erakond püsib ühtne või eraldub sealt omaette nimekirjaga valimisliit.

Täna keskpäeval selgub, kas erakond läheb kohalikele valimistele ühtse meeskonnana või eraldub sealt Toomi ja Savisaare leer.

Nädal on möödas sellest, kui Yana Toom pakkus välja, et Keskerakonnast võib eralduda leer, kel on oma valimiste nimekiri 93 isikuga, eesotsas Edgar Savisaare, tema enda, Olga Ivanova ja Oudekki Loonega.

Pärast seda on erakonnas olnud sagedasi kohtumisi ja läbirääkimisi, et selgitada välja, kuidas Keskerakond sügisestele valimistele vastu läheb. Põhilised aruteludel osalejad ongi Toom, Ivanova ja aseesimees Mihhail Kõlvart. Kuigi erakonna esimehel Jüri Ratasel Euroopa Liidu eesistumise kohustuste kõrvalt erakonnasiseteks kõnelusteks väga palju aega ei ole, proovib ta siiski võimalikult palju osaleda.