Keskkonnainvesteeringute keskus jättis kolkapatrioodid rahata

Keila linn ja vald tahavad mõlemad oma jäätmejaama ja planeerivad need üksteisest viie kilomeetri kaugusele. Foto on illustreeriv.

Keila linn ja vald tahavad kumbki oma jäätmejaama ja ehitaks need isegi sama tee äärde.

Tallinna linnas on ligi pool miljonit elanikku ja neli jäätmejaama ehk üks jaam saja tuhande inimese kohta. Keila linn ja vald aga leiavad, et nende kahe peale kokku napilt 14 000 inimese kohta peaks ilmtingimata olema kaks jäätmejaama: kummassegi omavalitsusse oma. Omavalitsused leiavad, et jäätmejaamade eest võiks tasuda riik.

Jäätmejaamadeks taotlesid naabrid keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) kokku ligi 300 000 eurot. KIK jättis mõlemad pika ninaga ega andnud kummalegi sentigi. Sellegipoolest ütlevad naabrid, et ei hakka ühisprojekti tegema ja tahavad uuesti raha taotleda.