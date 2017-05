Keskkonnakaitsjad püüavad Reidi tee ehituse peatada kohtu abiga

Keskkonnamõjude hindamata jätmine võib suurprojektile kriipsu peale tõmmata.

Aprilli lõpus tundus, et palju vastuseisu tekitanud Reidi tee ehituse vastu võidelnud aktivistid on oma kaardid lauale käinud ja mängu kaotanud. Siiski on üks kaart, kohtusse pöördumine, veel kasutamata ja nüüd see käik tehakse. MTÜ Eesti Roheline Liikumine esitas advokaadibüroo PwC Legal abiga eile halduskohtule kaebuse, millega taotleb Reidi tee ehitusloa tühistamist.