Keskkonnaminister: meie prügi on liiga odav

Ma pole suutnud leida ühtegi jäätmeseaduse huvigruppi, kes ei ütleks, et tegu on väga kehvasti valmistatud eelnõuga. Miks te selle nii kehva tegite?

(Muigab.) No kõige lihtsam on alati öelda, et see oli ette valmistatud enne mind. Aga reaalsuses sai seadus alguse nn kodifitseerimisest ehk algusest peale kirjutati üheks seaduseks kokku senine pakendiseadus ja jäätmeseadus. Esiteks tehti seda liiga kaua, see oleks võinud ammu valmis olla. Teiseks menetletakse seadust riigikogus juba 17. kuud, enne oli see tükk aega valitsuses. Valdkond muutub kiirelt ja Euroopa Liidust tuleb pidevalt uusi eeskirju, nii et vahepeal sundis elu juba uusi muudatusettepanekuid tegema. Seetõttu ma möönan, et olukord on raskem ja ettepanekutes orienteeruda keerulisem, aga tarkade riigikogu liikmete jaoks kindlasti mitte võimatu.

Tõsi on, et kui praegu veel venitatakse, tuleb meil üle võtta juba järgmised õigusaktid, näiteks Euroopa Liidu jäätmepakett ja ühekorraplasti vähendamise direktiiv. Praegu on kõvasti juttu, et aastaks 2020 peab meie jäätmetest olema ringluses vähemalt 50%, see eesmärk kehtestati päris ammu.