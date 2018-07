Kindlustusfirma jättis Tais ränga õnnetuse läbi teinud mehe abita

,,Sõitsime kolmekesi kahe rolleriga – mina ühe ning Rasmus ja ta elukaaslane teisega. Ühel hetkel takerdus roller mägede vahel orus liiva sisse ja hoolimata sellest, et Rasmus ja ta elukaaslane püüdsid seda püsti hoida, läks roller ümber, nii, et Rasmuse õlg jäi täpselt koorma alla,” jutustas Rasmuse ema Juta Holm. ,,Rasmus minestas valust. Arvasime, et tal on ajutrauma, ja hoidsime teda ühel küljel paigal, nagu esmaabi eeskirjad ette näevad.” Paraku selgus hiljem, et just sellel küljel oli õnnetuse tagajärjel tekkinud nihestusega rangluumurd. Kiirabi saabudes oli Rasmus valu tõttu segaduses ja agressiivne, püüdes end kanderaamilt lahti rebida.

„Tai haigla, kuhu sattusime, oli super koht,” kinnitas Juta. „Nad tegid kõik, et meid aidata. Viisid mu isegi taksoga hotelli dokumentide järele.”

Samal õhtul selgus, et murdunud oli rangluu, pahkluu kohal oli sügav, kuni luuni ulatuv lihashaav, peas õmblusi vajav haav ja paremal kehapoolel hulgaliselt marrastusi. Õmblused tehti haiglas kohe, kui selgus, et kardetud ajutraumat ei ole. EPL-i käsutuses on dokumendid, milles ortopeedi koostatud raviplaan nägi ette, et nihestunud rangluumurru tõttu tuleb võimalikult kiiresti, hiljemalt ühe nädala jooksul, teha valust vabastav operatsioon.

Operatsioonist keelduti selgituseta

Kuna Rasmusel oli sõlmitud reisikindlustusleping, mis sisaldas vajaduse korral meditsiinilist abi 500 000 euro eest, saatis haigla protseduurireeglite järgi Swedbank P&C Insurance AS-i meditsiiniabi koostööpartnerile SOS International AS-ile taotluse teha raviarsti soovitatud operatsioon.

,,Mina olin täiesti šokis ja nutsin. Rasmus oli liikumisvõimetu, isegi tualeti vahet liikus ratastoolis,” kirjeldas Juta. Õnnetus juhtus kolmapäeva õhtul, alles kahe päeva pärast saabus kindlustusfirmalt kiri operatsioonist keeldumise kohta. Kiri sisaldas arusaamatut käsku „start mobilizing”. Ühtegi selgitust ega põhjendust operatsioonist keeldumisele ei lisatud.