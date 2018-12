Kindral Terrase lahkumisintervjuu: suuremad konfliktid tulevad Venemaa ja Hiina ümbrusest ning Aafrikast

Olete aastaid pingeliselt töötanud ja nüüd algab puhkus. Mida te nüüd ette võtate?

Alates 2014. aastast on olnud metsik tempo ja kindlasti tahan ma puhata, aga sama kindlasti ei jää ma istuma. Usun, et kui on võimalik põhibaasist Hollandist (Terras kolib diplomaadist abikaasa juurde Haagi – toim) Eesti kaitsetööstusele kasulik olla, siis teen seda hea meelega.

Olete kaitseväge juhtinud 2011. aastast. Mis on olnud teie ametiajal kaitseväes suurimad muutused?

Inimeste arvu kasv, lahinguvalmiduse kasv. Viimastel aastatel on õnnestunud viia läbi suuri relvastuse ja laskemoona hankeid. Õppuste intensiivsus on suuresti kasvanud.

Kui te kaitseväe juhatajaks saite, kas pelgasite ka midagi?

Ei, miks? Kui keegi kaitseväega liitub, siis peaks tal olema tagataskus soov juhtida rühma, pataljoni, kompaniid… Mõnel valitul on hea õnne ja muude asjaolude kokkulangemisel võimalus juhtida kaitseväge. See on austusväärne ülesanne, mis peaks igaühes aukartust äratama, aga muret mul sel hetkel ei olnud. Oli vaid ootus ja soov midagi Eesti kaitseks ära teha.