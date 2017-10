Kirikuõpetaja Annika Laats: Martin Lutheril oli söakust jääle hüpata

Eesti evangeelse luterliku kiriku Harju-Risti koguduse õpetaja Annika Laats on teoloogina Martin Lutherit aastaid uurinud. Ta võrdleb reformatsiooni tähtsust kirikule akende pesemisega, et piibli õpetus puhtamalt ja selgemalt läbi paistaks.

Mida reformatsioon teie jaoks tähendab?

Olen reformatsiooni või usupuhastust võrrelnud ikka aknapesuga. Aken saab paratamatult mustaks. Kui tahes looduskaunis või puhtas kohas sa ei elaks, aken saab ikka mustaks. Ja mida vilkam elu ümberringi, seda kiiremini see mustaks saab. Kui aken on väga määrdunud, siis valgus ei paista enam kirkalt läbi. Siis tuleb aknaid pesta, et valgus saaks uuesti läbi paista, võimalikult selgelt ja moondumata inimesteni jõuda. See on selline perenaise lähenemine.