Kirjatehnikaõpe peab olema lastele põnev

Alates järgmisest sügisest saavad lapsed koolis siduskirja ehk n-ö kriksadullide kõrval tähti ka lahus kirjutada. Seotud kirjale on ette heidetud, et see tekitab lastel randmekrampe, aga sedagi, et 19. sajandist pärit kirjatehnika on lihtsalt ajale jalgu jäänud ning lahus kirjutamine on enam levinud. Pealegi on kostnud lapsevanemate ja ka õppejõudude pahaseid küsimusi, miks peaks käekirja ilu hinnates lapsi traumeerima.