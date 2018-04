Kohtla-Järvel mõrvatud Nastjat oli pussitatud vähemalt kümme korda

„Hirmutav on see tapmise emotsionaalsus,” nentis paljunäinud mõrvauurija Eesti Päevalehele Kohtla-Järvel tapetud tüdrukust rääkides. Vähem kui 12 tunni möödudes, pühapäeva õhtul kell 19.30 klõpsasid käerauad kinni 18-aastase Artjomi randmete ümber. „Kahtlusalune peeti kinni Narvas, kuid ta on Kohtla-Järve elanik,” kinnitas Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova. „Kahtlustus esitatakse noormehele homme (täna – K. A.), mis tähendab, et ülekuulamine toimub homme (täna – K. A.),” vastas Filippova küsimusele, kas noormees on oma süü üles tunnistanud.