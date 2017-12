Kõhtu pussitamisest kolme hukkunuga õnnetuseni. Kui suur on valu hind?

Eelmisel neljapäeval otsustas Harju maakohus, et kuigi PERH-i meditsiiniõe vale vereülekande tõttu surnud patsiendi lapsed nõudsid mittevaralise kahju hüvitist 60 000 eurot, on selle kohane suurus 11 000 eurot, mille peavad ühiselt maksma meditsiiniõde ja haigla.

Kui uurida lähemalt, kui palju elu või vigastus rahas väärt on ehk kui suurt hüvitist Eesti kohtutes välja mõistetakse, selgub üllatav asjaolu. Riigikohtus valminud analüüsist nähtub, et mittevaralise kahju hüvitiste suurus ei põhine alati mõistlikul loogikal ega ühtsel praktikal. Tagajärg on, et kohtud määravad vahel näiteks pöidla muljumise eest välja suurema hüvitise kui noa kõhtu löömise eest.