Kohtumõistmine Edgar Savisaare tegude üle jätkub

Mullu 14. juunil kutsus Harju maakohus Savisaarele enne istungi algust kiirabi, mis viis ta haiglasse.. Foto: Andres Putting

Edgar Savisaare tervis on nii läbi, et tema üle ei saa kohut mõista. Sellega on kohtumõistmine lõppenud tema enda, aga mitte ta tegude üle.