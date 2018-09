Kohtunik: kohus teeb laste nimel lastekaitsega koostööd

Eilses Eesti Päevalehes ilmus intervjuu Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderiga, kes selgitas viieaastase Martini (nimi muudetud) eestkosteloo taustal toimunud paralleelset lapsendamisprotsessi ja kinnitas, et eesmärk polnud kedagi selja taga lapsendada. Ent muu hulgas viskas Mölder kivi ka kohtu kapsaaeda ja imestas, miks kohus ei öelnud varem, et lastekaitseametnike esitatud materjalid on puudulikud.