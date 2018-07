Kohus lubas haiglal taastusravi soovinud naisele vägisi ravimeid anda

Tiiul (nimi muudetud) on juba pikemat aega raske psüühikahäire. Ta põeb nii luululist kui ka isiksuse iseloomujoonte rõhutamise häiret. Viimane tähendab ohjeldamatuid ambitsioone ja kärsitust. Kõigest hoolimata saab Tiiu aru, kes ta on ja kus ta viibib, ehkki seda kõike veidi omamoodi. Ta kinnitab, et tal ei ole enesetapumõtteid.