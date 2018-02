Kohus nõuab prokuratuurilt Tallinna Sadama kriminaalasja täpsustamist

Kohtu hinnangul on Tallinna Sadama kriminaalasja süüdistus laialivalguv, kuriteo toimepanemise aja ja koha küsimustes segane ning puuduliku ülesehitusega. „Süüdistatavate puhul ei ole kohtule arusaadav, milliseid käitumisakte süüdistuse kohaselt isikutele ette heidetakse, millal need on toime pandud ning mida taunitavat näeb prokuratuur osades süüdistuses kirjeldatud tegudes,” teatas kohus. Seega otsustaski kohtunik Julia Vernikova, et süüdistus ei vasta nõuetele, ja tagastas selle prokuratuurile.