Kohus saatis lapse seksuaalsele väärkohtlemisele kaasa aidanud ema vangi

Laste seksuaalne väärkohtlemine on Eestis kahjuks juba nii igapäevane, et Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juhil Reimo Raivetil ja tema alluvatel pole viimase pooleteise kuu jooksul olnud ühtegi vaba nädalavahetust. Alljärgneva loo teeb Põhja ringkonnaprokuröri Lea Pähkli sõnul eriliseks aga see, et Eesti Vabariigis pole kordagi esitatud süüdistust bioloogilisele emale lapse seksuaalsele väärkohtlemisele kaasaaitamises. (Kunagi on esitatud süüdistus ühele emale, kes vaatas lapse vägistamist pealt.) Nüüd on aga vähemalt esimeses kohtuastmes selline otsus ema kohta langetatud.