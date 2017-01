Naiste tugikeskuste teenuseosutajate vahetuste, rahastuse vähenemise ja ümberstruktureerimise tõttu jäid paljud koduvägivalla all kannatavad naised hätta ja peavad lootma endise teenusepakkuja vabatahtlikule tööle. Rääkisime nelja naisega. Naiste nimed on nende kaitseks muudetud.

Maria lugu

Vägivald sai alguse 2007. aastal, kui meie perre sündis teine laps. Kodune olukord läks hullemaks. Sellest, kuidas abi saada, ei räägitud – ja ma ei teadnud ka. Ma mäletan, kuidas tülide ajal panin oma kaks väikest last autosse. Üks talvine öö on hästi meeles: väljas olid korralikud miinuskraadid ja ma valisin pangaesise parkla, et öö turvaliselt üle elada.