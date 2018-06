Kolm saali ja presidendiväärilised tööruumid. Narva Vabal Laval käib kibe ehitustöö

Tehases oligi millegipärast varem suur teatrisaal, kus tehasetöötajatele on käinud esinemas näiteks Vene poplaulja Alla Pugatšova. Siia tuleb black-box-tüüpi peasaal, mis tähendab, et seda peab saama kiiresti järgmise lavastuse või kontserdi jaoks ümber muuta. Tribüünidele tuleb 220 istekohta, aga kui need kokku lükata, võiks kontserdile seisma mahtuda ka 500 kuulajat.