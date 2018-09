Kolmeaastase pisipõnni ema: tööd ei õnnestu lapse kõrvalt leida, ent ravikindlustus lõppeb

Eestis on pisut üle 120 000 ravikindlustamata inimese, neist veidi rohkem kui 78 000 on mehed ja 44 000 naised. Ühes sihtgrupis on naiste osakaal silmatorkavalt suurem kui meeste oma. Need on emad, kes pärast lapse kolmeaastaseks saamist on kaotanud kindlustuskaitse. Selliseid juhtumeid on viimasel kümnendil olnud ligi 20 000 ja mehed moodustavad neist vaid umbes kümnendiku, selgub täna avalikustatavast Praxise uuringust „Ravikindlustus valitutele või ravikaitse kõigile – kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses?”, mille tellis sotsiaalministeerium.