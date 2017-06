Konkureerivat nimekirja Ratase kinnitusel ei tule

Keskerakondlane Oudekki Loone aga ei välista valimisteks nn Savisaare nimekirja loomist.

Keskerakonnast tuleb esile üha rohkem märke plaanist luua kohalikeks valimisteks parteist eraldi nimekiri. Peaminister Jüri Ratas aga kinnitas, et erakond läheb valimistele tugeva programmi ja nimekirjaga.

Õhus olevatele kahtlustele lisas hoogu just erakonna esimees Ratas ise, kes vihjas laupäeval partei volikogu ees Tallinna esinumbreid tutvustades, et Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom ei pruugi Põhja-Tallinna esinumbrina kandideerida. Toom ütles eile, et hetkel on nii nagu Ratas on öelnud.