Konkurendid kahtlustavad apteegifirmat tankisti kasutamises

Ravimiamet väljastas pärast keelavat seadust seitsmele YA kaubamärgiga Samfred OÜ apteegile tegevusloa.

Eesti Päevaleht on viimasel ajal kirjutanud apteegiturul valitsevast segadustest, nii nn hallide apteekide sünnist kui ka nende tegelikest omanikest ja kasusaajatest. Ühe uue näitena on ilmnenud juhtum, kus Yliopiston Apteekki OÜ ja Samfred OÜ avasid seitse apteeki nii, et tegevusloa kättesaamise ajal poleks need tohtinud selleks üldse kvalifitseerudagi.

Nii nagu varasemate juhtumite puhul, sai ka see lugu alguse 2014. aasta seadusemuudatusest, mis sätestas, et hulgimüüja ja jaemüüja ei tohi olla omavahel seotud. Muudatuse põhjus oli, et turul tekiks konkurents mitte ainult ravimite müügis, vaid ka apteekide pidamises ja asutamises, meelitamaks turule uusi hulgimüüjaid. Pärast seda surus toonane sotsiaalminister Margus Tsahnka läbi veel teisegi seaduse, mis ütles, et apteegi omanik peab olema vähemalt 51% ulatuses proviisor.

2015. aasta alguses asutas TTÜ Kuressaare kolledži meretehnika ja väikelaevanduse eriala lõpetanud Virgo Mets firma Samfred OÜ, mis hakkas hoogsalt apteeke asutama. Vaid päev-kaks enne üksnes proviisorapteekide asutamist lubava seaduse jõustumist esitas firma ravimiametile seitse taotlust apteekide tegevusloa saamiseks.