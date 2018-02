„Ma olen seadnud sel aastal eesmärgi, et koolitan rohkem lapsevanemaid ja vähem lapsi,” sõnas veebikonstaabel Maarja Punak. Oma töös on ta viimase aasta jooksul täheldanud, et lapsed eemalduvad internetis Facebookist, kus vanemad said nende profiili ja seina hõlpsamini jälgida. Seetõttu kavatseb Punak keskenduda tööle lastevanematega, sest neil on järjest keerulisem lapse internetikäitumist jälgida ja teda selle puhul aidata.