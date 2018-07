Koolikiusamine väheneb kiusamisvaba kooli programmi abil jõudsalt, kuid laienemiseks raha pole

Valjala kooli õpetaja Ulvi Peeters on kiusamisvaba kooli (KiVa) programmi suur fänn ja usub sellesse. Kui Eestis on keskmiselt iga viies laps viimase paari kuu jooksul vähemalt kaks korda kiusamist kogenud, siis KiVa koolides iga seitsmes. „KiVa on andnud neile arusaamise, mis see kiusamine üldse on. Lapsed tihti ei saa aru, kas tegu on kiusuga,” kirjeldab õpetaja.

Ka Peetersi õpilaste seas on olnud tõrjutuid. Pärast programmi läbimist tulid õpilased rääkima: see tüdruk oli kogu aeg üksi, võtsime ta mängima. „Ta küll alguses eriti ei julgenud, aga nüüd mängime koos,” rääkisid lapsed Peetersile.