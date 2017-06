Koolikiusamisega võitlejad näevad tasapisi edusamme

Haridusministeerium loodab enne jaanipäeva paika panna, kuidas jagada kiusuennetusele kuluvad 300 000 eurot.

Koolides, mis on neljandat aastat osalenud kiusamise ennetamise programmis KiVa, on nelja aastaga langenud kiusamisohvrite arv 21,4%-lt 15,3%-ni, teatas SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar eile. Koolides, mis on lühemat aega programmis osalenud, on arvud veidi erinevad (ka alguspunkt on erinev), kuid näitavad siiski väikest kiusamisohvrite arvu langust.