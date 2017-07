Koolinoored korruptsioonist: kui küsitakse väike summa, pole see kuritegu

Keskkriminaalpolitsei saatis haridusministeeriumile märgukirja, milles palub koolinoortele korruptsiooniteadlikkust õpetada.

Kevadel valmis elanike, ametnike ja ettevõtjate korruptsiooniuuring. Sellest selgus, et võrreldes teiste vanusegruppidega on Y-generatsiooni ehk praeguste 25–34-aastaste seas neljandik ettevõttejuhte, kes on valmis õigustama ebaeetilist käitumist, kui see aitaks nende ettevõttel ellu jääda, finantseesmärke saavutada või neil endal karjääri edendada.