Koolipoisi rumal nali läks klassivennale maksma tervise ja naljamehe vanematele 6500 eurot

Teadaolevalt on see esimene kord, kui koolis juhtunud vigastuse tõttu nõutakse kohtus varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist lapsevanematelt. Küll on varem vähemalt kahel korral nõutud kohtus hüvitist koolipidajalt ehk kohalikult omavalitsuselt.

2016. aasta jaanuaris sai kiirabi väljakutse ühte Eesti kooli. Kooli treeningusaali põrandal lebas 14-aastane poiss, kelle kehalt oli maha tõstetud raske kang. Tema ümber seisid ehmunud klassikaaslased ja kehalise kasvatuse õpetaja. Kiirabi viis poisi haiglasse, kus tal tuvastati rasked vigastused.

Viga saanud poissi ja tema peret kohtus esindanud õigusbüroo Unilaw juristi Mihkel Nukka sõnul tegi poiss kehalise kasvatuse tunnis õpetaja korraldusel kangiga kükke. Tema selja taga oli tugipink, mille eesmärk oli kaitsta kukkumise eest, kui laps ei jõua koos kangiga kükist üles tõusta. Samal ajal kui poiss kangiga kükkis, tõmbas tema klassivend nalja pärast tugipingi ära. Kükke tegev poiss kukkus, raske kang prantsatas talle peale.