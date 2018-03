Koolipsühholoog: depressioon ja ärevushäired on koolilaste seas igapäevased

Üks asi on vaimse tervise olulisust teadvustada, kuid Eestis pole vaimse tervise valdkonnas riiklikul tasemel koordineeritud kontseptsiooni ja mis peamine: kvaliteetse psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi kättesaadavus on nigel. Nii arvab Eesti koolipsühholoogide ühingu juht Karmen Maikalu. „Kui spetsialiste ongi, siis enamik neist on tasulised. Põhimõtteliselt ongi paljudes kohtades koolipsühholoog üks väheseid tasuta abi võimalusi,” nentis Maikalu.