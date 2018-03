Koolipsühholoog tahtis pimesoolepõletiku käes vaevleva lapse psühhiaatri juurde saata

Pere viimased kuud möödusid närveerides: kas lastekaitseametnikud tulevad nende koju ja viivad tütre kaasa? Foto: Tiit Blaat

Kooliga konsulteerimata kaebas psühholoog lapse vanemate peale lastekaitsele.



Lastekaitse probleeme ei tuvastanud ja soovitab, et enne nende poole pöördumist tuleks asjaolud ikka juba koolis selgeks teha.



Õpetajad ja direktor kinnitavad, et lapsega on kõik korras ja käitumisprobleeme pole tal kunagi olnud.