Kõrbenud käed ja rikutud nägu. Terviseamet hakkab aparaatkosmeetika ilusalonge uurima

Tartlanna Helen maksis ühes salongis enam kui 70 eurot, et proovida näonaha ultrahelimassaaži ja tegevust, mida kosmeetik nimetas RF Liftinguks. Heleni nägu kaeti geeliga ja siis liigutati mööda nahka üht pulka, mis oli ühenduses aparaadiga. „Tunne oli, nagu saaks väikeseid elektrilööke ja nägu hakkas kuumama,” kirjeldab Helen. Järgmisel päeval pärast protseduuri tundis ta, et nägu kuivab ja kisub, kuid kreemitamisele ei järgnenud mitte leevendustunne, vaid terav kipitus. Näonaha kuivus, ketendamine ja kipitus kestsid veel mitu nädalat.

Tuntud blogijal Merilin Taimrel kõrvetas Tallinna ilukliinik Medemis laserilaadse iluprotseduuriga (siin sama probleem, mis teksti algul allajoonitud kohas) ära ta mõlemad käsivarred. Taastumiseks vajas Taimre nahaarsti abi ja armide kadumiseks kulus ligi kaks aastat.

Telefonimüügi käigus salongi tasuta protseduurile kutsutud kliendil „avastati” mõni hirmus ja progresseeruv nahahaigus, mida olevat võimalik ravida üksnes sealse ilusalongi protseduuridega, mille jaoks tuli võtta laen. Üks Delavue võrku langenud klient kaebas möödunud aasta kevadel tarbijakaitsele, et kümne Delavue ilusalongis tehtud protseduuri tagajärjel läks näonaha seisukord hoopis nii hulluks, et tema perearst keelas igasugused edasised kosmeetilised protseduurid ja nahaarst määras ravi. Klient oli Delavuele maksmiseks võtnud 2500-eurose laenu ning ta tahtis ilusalongile makstud raha tagasi saada, kuna naha seisukord oli lubatud paranemise asemel ju hoopis halvenenud. Delavue vaidles vastu, väites, et nahaarsti diagnoosil ja nende salongis tehtud protseduuridel ei ole mingit seost. Sinnapaika paraku asi jäigi, sest tarbijavaidluste komisjonil pole süvitsi uurimiseks pädevust Aparaadikosmeetika ongi viimase aja trend. Seadmeid, mille abiga soojendamise-külmutamise-torkimise-väristamise tulemusel peaks inimese välimus paranema, tuleb turule juurde nagu kirjusid koeri. Ja kliente, kes on valmis end masinate hoolde usaldama, jagub.