Kõrge ohvitser kaebas kaitseväe distsiplinaarkaristuse pärast kohtusse

Kolonelleitnant Koemetsale heidetakse ette kaitseväe vara kasutamist isiklikuks tarbeks.

Kolonelleitnant Ragnar Koemets on pidanud eri ameteid kaitseliidu peastaabis, kaitsejõudude peastaabis ja kaitseväe ühendatud õppeasutustes. Peale selle on ta olnud logistikapataljoni ülem ja töötanud NATO staabielemendis Tallinnas. Kaitsevägi on nüüd leidnud, et Koemets on kasutanud kaitseväe vara isiklikuks tarbeks ja käitunud kaitseväelasele sobimatult. Koemets sellega ei nõustu ja kaebas oma tööandja kohtusse.