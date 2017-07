Korruptsioonijuhtum võib viia saja veokijuhi litsentsi tühistamiseni

Ligi sada veokijuhti ostsid endale täienduskoolituse tunnistuse. Koolitusfirma omanikele esitati altkäemaksu võtmise kahtlustus.

Esmaspäev tabas Pärnus tegutseva pereettevõtte OÜ Rolla juhatuse liikmeid Aare ja Anne Välistet kui välk selgest taevast. Nende ukse taga seisid keskkriminaalpolitsei korruptsioonibüroo töötajad, kes teatasid: teid kahtlustatakse altkäemaksu võtmises ja ametialases võltsimises. Abielupaar peeti kuriteos kahtlustatavatena kinni.

Autojuhi ametikoolitust ja täienduskoolitust pakkuv OÜ Rolla on tegutsenud juba üle 15 aasta, neil on haridus- ja teadusministeeriumi antud tähtajatu koolituslitsents. See lubab osutada teenust nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel. Kui paljudele autojuhtidele on OÜ Rolla koolitusi teinud, pole teada. Seetõttu pole ka teada, kas varem on firma käitunud õiguskuulekalt.