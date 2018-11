Kõva käega Katri Raik lubab siseministeeriumisse stabiilsust

Ehkki Raigi arust ei saa veel kindlalt öelda, et temast saab siseminister, siis ühtegi takistust teel ametisse tal olla ei tohiks. Ossinovski on veendunud, et erakonna juhatus ta kandidatuuri toetab. Seejärel peab president uue ministri ametisse nimetama ja minister andma riigikogu ees ametivande. „Formaalselt viib peaminister avalduse Kadriorgu,” ütles Ossinovski. Ta lisas, et ka Jüri Ratasega on asjast räägitud.

Tartu ülikooli Narva kolledži 1999. aastast üles ehitanud ja seda kuusteist aastat juhtinud Raik on oma sõnul tuntud võrdlemisi kõva käe poolest. Sisekaitseakadeemia rektorina kärpis ta kolme ja poole ametis oldud aastaga halduskulu 40%. „Minuga koos ei tarvitse olla kõige rahulikumad ajad,” ütles ta. „Aga igasugusel muutusel on olnud mingisugune põhjus. Mitte lihtsalt selle pärast, et muuta ja laamendada.”