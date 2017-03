Isamaa 2.0 ja muud algatused pole IRL-ile mingit edu toonud. Res Publica tuumik ja nende tulised toetajad on veendunud, et Margus Tsahkna pole erakonna juhina hakkama saanud.

Foto: Rauno Volmar

IRL-i liikmeid teeb närviliseks reiting, mis on suuremates linnades langenud alla valimiskünnise.

IRL-is on sügav kriis. Mõned erakondlased on veendunud, et kohalikel valimistel ootab erakonda ees krahh, mispeale liikmed hakkavad laiali jooksma. Juba aprilli esimeses pooles võidakse otsustada kutsuda kokku IRL-i suurkogu ja seal esimees Margus Tsahkna välja vahetada. Urmas Reinsalu võimsast meediakampaaniast on IRL-is hakatud järeldama, et justiitsminister soovib ise uuesti esimeheks saada.