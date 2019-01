Kriitikud: keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamisse on konflikt sisse kirjutatud

Riigikogus napilt läbi kukkunud hääletus ühendada keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon on keskkonnaministeeriumi jaoks tööõnnetus, opositsioon peab seda aga ohtlikuks ja kehvalt ette valmistatud seaduseks. Sellest hoolimata plaanib ministeerium eelnõu peagi uuesti menetlusse esitada. Millal, pole veel täpselt selge, aga kõik ettevalmistused on tehtud, et ühendasutus võiks tööle hakata 1. veebruaril, nagu varem lubatud.

Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees, reformierakondlane Kalle Palling jättis seaduse kolmandal lugemisel hääletamata, olgugi et keskkonnakomisjon teatas konsensuslikult, et toetab eelnõu. Palling põhjendas, et kahe asutuse liitmise protsess oli kiirustatud ning et liitmise alternatiivide kohta pole tahetud teha sisulist analüüsi.