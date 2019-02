Kriminaalipaanika pani Reformierakonna enda liikmete hulgast kurjategijaid otsima. Neid leiti ligi pool tuhat

Joosep Tiks reporter Priit Pärnapuu andmetöötleja RUS 1

Reformierakonna hingekirjas on kokku 442 endist ja praegust kriminaalkorras karistatut. Illustratsioon: Toom

Paralleelselt meediaga on Reformierakond ka ise hakanud oma liikmeskonda hoolikalt sõeluma. Viis inimest on sealt juba läinud, kuid lahkujaid on veel omajagu.