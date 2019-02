Kriminaalipaanika pani Reformierakonna enda liikmete hulgast kurjategijaid otsima. Neid leiti ligi pool tuhat

Joosep Tiks reporter Priit Pärnapuu andmetöötleja RUS

Reformierakonna hingekirjas on kokku 442 endist ja praegust kriminaalkorras karistatut. Illustratsioon: Toom

Paralleelselt meediaga on Reformierakond ka ise hakanud oma liikmeskonda hoolikalt sõeluma. Viis inimest on sealt juba läinud, kuid lahkujaid on veel omajagu.